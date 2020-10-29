ЗАМАНА - В России заразились коронавирусом рекордные 17,7 тысячи человек

В России заразились коронавирусом рекордные 17,7 тысячи человек

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29 октября, 2020. Четверг 18:38
В России заразились коронавирусом рекордные 17,7 тысячи человек

За последние 24 часа в России обнаружено 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд. Всего в стране было выявлено 1 581 693 случая заражения, пишет "Лента.ру".

В России заразились коронавирусом рекордные 17,7 тысячи человек
Общество

За сутки умерли 366 человек, вылечились 2611. В общем в ходе эпидемии в России скончался 27 301 человек, вылечился 1 368 351.

 

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