За сутки умерли 366 человек, вылечились 2611. В общем в ходе эпидемии в России скончался 27 301 человек, вылечился 1 368 351.
В России заразились коронавирусом рекордные 17,7 тысячи человек
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 18:38
За последние 24 часа в России обнаружено 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд. Всего в стране было выявлено 1 581 693 случая заражения, пишет "Лента.ру".
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