Как он высказался, принятые руководством меры в связи с эпидемией оказались результативными и своевременными. «Руководство четко знает, что делать в связи с коронавирусом», — заметил он.
Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 18:36
Россия не собирается начинать общенациональный локдаун из-за эпидемии, подчеркнул глава страны Владимир Путин, пишет "Лента.ру".
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