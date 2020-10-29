Глава Минздрава по региону Джамалудин Гаджиибрагимов подчеркнул, что рентгенодиагностический комплекс даст возможность заметно увеличить количество обследуемых больных, так как сама процедура теперь занимает 3-4 минуты, что весьма важно, ведь заметно снизилась и лучевая нагрузка на человека. Подробнее можно прочитать тут.
ЦГБ ДагОгней получит сверхмощный 128-срезовый компьютерный томограф
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 15:17
Глава министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов с рабочим визитом побывал в Дагестанских Огнях. Руководитель ведомства ознакомился с деятельностью нового рентген-кабинета, который был открыт в начале октября в больницах.
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