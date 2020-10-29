В Дагестане пожилые граждане и молодые мамы повышают квалификацию в рамках нацпроекта «Демография»
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 14:35
Согласно условиям выполнения республиканского проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография» молодые женщины с детьми из Буйнакска проходят профессиональное обучение и повышение квалификации.
Из-за эпидемии коронавируса занятия проходят в онлайн режиме. Молодым мамам выданы сертификаты на прохождение обучения по профессии дизайнер интерьера. В результате женщины получат соответствующий документ о полученном образовании. Подробнее можно прочитать тут.
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