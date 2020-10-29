Операция была проведена под местной анестезией и шла примерно 1,5 часа. В результате сердечный ритм у женщины пришел в норму. Пациентка идет на поправку и скоро вернется домой. Подробнее можно прочитать тут.
Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 14:15
В региональной клинической больнице скорой медицинской помощи Дагестана была проведена уникальная в мировой практике операция 82-летней женщине с нарушением ритма сердца. Помимо мерцательной аритмии у нее была выявлена и предсердная тахикардия.
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