ЗАМАНА - Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи

Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи

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29 октября, 2020. Четверг 14:15
Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи

В региональной клинической больнице скорой медицинской помощи Дагестана была проведена уникальная в мировой практике операция 82-летней женщине с нарушением ритма сердца. Помимо мерцательной аритмии у нее была выявлена и предсердная тахикардия.

Уникальную операцию пациентке с нарушением ритма сердца провели дагестанские врачи
Общество

Операция была проведена под местной анестезией и шла примерно 1,5 часа. В результате сердечный ритм у женщины пришел в норму. Пациентка идет на поправку и скоро вернется домой. Подробнее можно прочитать тут.

 

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