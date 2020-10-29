ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон»

Сергей Меликов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон»

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29 октября, 2020. Четверг 13:05
Сергей Меликов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон»

Врио руководителя РД Сергей Меликов в процессе визита по работе в Казбековский район вчера, 28 октября, посетил памятник природы республиканского значения «Алмакский каньон».

Сергей Меликов посетил памятник природы регионального значения «Алмакский каньон»
Общество

Каньон был образован в 1981 году и находится на 12-километровом отрезке вдоль реки Акташ выше и ниже населенного пункта Алмак.

Памятник природы, который занимает примерно 500 га, организован с целью охраны уникальных ландшафтных геологических и ботанических объектов природы Алмакского каньона. Врио Главы Дагестана Сергей Меликов самостоятельно осмотрел площадки туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» и оленью ферму. Подробнее можно прочитать тут.

 

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