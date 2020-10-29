Глава Миннаца РД в Казани встретился с военнослужащими, призванными из Дагестана

Руководитель Министерства национальностей Дагестана Энрик Муслимов в Казани встретился с военнослужащими, которые были призваны в ряды российской армии из Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

Встреча с солдатами-срочниками была проведена на базе В/Ч 5561 (Казань). Выступая перед военнослужащими, Муслимов отметил, что справедливость и честь всегда были отличительными чертами характера жителей Дагестана.

Пресс-служба ведомства напомнила, что в мероприятии принимал участие представитель Постпредства Дагестана в Татарстане Магомед Муслимов, а сама встреча была организована в свете недавнего поручения врио руководителя РД Сергея Меликова по организации воспитательной работы среди молодого поколения призывного возраста.