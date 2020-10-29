В рамках выполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Дагестане и с целью предотвращения распространения идеологии терроризма и экстремизма в технопарке ДГТУ была проведена просветительская лекция «Дни борьбы против терроризма», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу университета.

Лекция, направленная на профилактику радикализации молодого поколения и ознакомления с основами духовно-нравственной культуры, была инициирована министерством по делам молодежи региона, Отделом по воспитательной работе и социальному развитию ДГТУ вместе с Ассоциацией общественных объединений региона «Патриоты». Подробнее можно прочитать тут.