Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе

Позже, говоря на собрании о возможностях данного вида туризма, Сергей Меликов предложил организовывать конные прогулочные маршруты в Казбековском районе, что также будет плюсом для микробизнеса. К примеру, местные жители смогут продавать путешественникам товары первой необходимости (вода, предметы гигиены и другое).