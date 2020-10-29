Позже, говоря на собрании о возможностях данного вида туризма, Сергей Меликов предложил организовывать конные прогулочные маршруты в Казбековском районе, что также будет плюсом для микробизнеса. К примеру, местные жители смогут продавать путешественникам товары первой необходимости (вода, предметы гигиены и другое).
Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 09:10
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе, пишет "Дагправда".