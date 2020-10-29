ЗАМАНА - Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе

Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе

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29 октября, 2020. Четверг 09:10
Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе, пишет "Дагправда".

Сергей Меликов совершил конную прогулку в Казбековском районе
Общество

Позже, говоря на собрании о возможностях данного вида туризма, Сергей Меликов предложил организовывать конные прогулочные маршруты в Казбековском районе, что также будет плюсом для микробизнеса. К примеру, местные жители смогут продавать путешественникам товары первой необходимости (вода, предметы гигиены и другое).

 

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