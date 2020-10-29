Модель робота называется α-WaLTR (Wheel-and-Leg Transformable Robot). Он способен развивать большую скорость на гладких поверхностях и преодолевать преграды с помощью ног. Также, с помощью ног он способен подниматься по ступенькам лестницы. Создание этого робота финансируется агентством перспективных оборонных исследований DARPA. В будущем робота будут использовать в военной сфере. Специалисты также собираются задействовать этого робота для доставки грузов или в сельском хозяйстве.
В США создали робота с ногами-колесами
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 08:07
На портале Техасского университета исследователи продемонстрировали свою разработку — робота, который умеет трансформировать ноги в колесо.
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