В США создали робота с ногами-колесами

Модель робота называется α-WaLTR (Wheel-and-Leg Transformable Robot). Он способен развивать большую скорость на гладких поверхностях и преодолевать преграды с помощью ног. Также, с помощью ног он способен подниматься по ступенькам лестницы. Создание этого робота финансируется агентством перспективных оборонных исследований DARPA. В будущем робота будут использовать в военной сфере. Специалисты также собираются задействовать этого робота для доставки грузов или в сельском хозяйстве.