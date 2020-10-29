ЗАМАНА - У более 80% больных коронавирусом имеется дефицит витамина D

У более 80% больных коронавирусом имеется дефицит витамина D

Автор
29 октября, 2020. Четверг 08:01
У более 80% больных коронавирусом имеется дефицит витамина D

Испанские ученые инициировали исследование на более 200 добровольцах, итоги которого выявили, что 82% пациентов, болеющих коронавирусом, имеют один общий признак. Эксперты связали эту особенность с повышенным риском заражения коронавирусом.

У более 80% больных коронавирусом имеется дефицит витамина D
Общество

Речь идет о недостатке витамина D. При этом специалисты замечают, что чаще всего недостаток витамина встречается у пациентов с коронавирусом мужского пола.

Ученые считают, что в условиях эпидемии коронавируса витамин D обеспечивает устойчивость организма к инфицированию. В связи с этим они советуют выявлять недостаток дефицита витамина D. Особенно это касается людей пенсионного возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Уточняют, что связи между уровнем витамина D и тяжестью течения болезни не обнаружено.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top