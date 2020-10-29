Речь идет о недостатке витамина D. При этом специалисты замечают, что чаще всего недостаток витамина встречается у пациентов с коронавирусом мужского пола.
Ученые считают, что в условиях эпидемии коронавируса витамин D обеспечивает устойчивость организма к инфицированию. В связи с этим они советуют выявлять недостаток дефицита витамина D. Особенно это касается людей пенсионного возраста и людей с хроническими заболеваниями.
Уточняют, что связи между уровнем витамина D и тяжестью течения болезни не обнаружено.