Нехватку витамина D связали с повышенным риском заполучить коронавирус

Испанские ученые инициировали исследование на более 200 добровольцах, итоги которого выявили, что 82% пациентов, болеющих коронавирусом, имеют один общий признак. Эксперты связали эту особенность с повышенным риском заражения коронавирусом.

Речь идет о недостатке витамина D. При этом специалисты замечают, что чаще всего недостаток витамина встречается у пациентов с коронавирусом мужского пола.

Ученые считают, что в условиях эпидемии коронавируса витамин D обеспечивает устойчивость организма к инфицированию. В связи с этим они советуют выявлять недостаток дефицита витамина D. Особенно это касается людей пенсионного возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Уточняют, что связи между уровнем витамина D и тяжестью течения болезни не обнаружено.