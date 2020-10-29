В общем с начала пандемии в Москве скончались 6644 человека.
В Москве за сутки умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 29 октября, 2020. Четверг 01:03
В Москве за прошедшие 24 часа скончались еще 66 пациентов с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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