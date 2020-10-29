ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил разработать концепцию развития туризма в Дагестане

Сергей Меликов поручил разработать концепцию развития туризма в Дагестане

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29 октября, 2020. Четверг 00:00
Сергей Меликов поручил разработать концепцию развития туризма в Дагестане

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов поручил подготовить концепцию развития региона до 2025 года, с уточнением о представлении его жителям региона до конца 2020 года, пишет "МирМол".

Сергей Меликов поручил разработать концепцию развития туризма в Дагестане
Общество

Одним из важнейших направлений должно стать развитие туризма. Врио руководителя республики заметил, что в будущем на основе данной концепции должна быть создана детализированная программа развития региона. «Основа для данной программы уже имеется, но для того, чтобы ее воплотить, необходимо убедиться в истинном положении вещей, которое есть в регионе, в том числе в проблемах земельных отношений», – уточнил Меликов.

 

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