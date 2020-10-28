Самое большое количество новых летальных исходов, согласно сайту стопкоронавирус.рф, выявлено в Москве (75), Санкт-Петербурге (57) и Ростовской области (17).
В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 16:52
В России за последние 24 часа скончались 346 человек с коронавирусом — это рекорд смертности с начала эпидемии. В общем умерли от коронавируса 26 935 человек, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- В Дагестане за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
- В Хунзахском районе открылся обновленный Дом культуры
- В России выявили 16,2 тысячи новых случаев коронавируса
- Комментарий Администрации Махачкалы к видеоролику в Instagram
- Сергей Меликов ознакомился в Дербенте с работой учреждений образования и здравоохранения