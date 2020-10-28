ЗАМАНА - В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом

В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом

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28 октября, 2020. Среда 16:52
В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом

В России за последние 24 часа скончались 346 человек с коронавирусом — это рекорд смертности с начала эпидемии. В общем умерли от коронавируса 26 935 человек, пишет "Лента.ру".

В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом
Общество

Самое большое количество новых летальных исходов, согласно сайту стопкоронавирус.рф, выявлено в Москве (75), Санкт-Петербурге (57) и Ростовской области (17).

 

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