Всего за период эпидемии было выявлено 15 788 случаев заражения коронавирусом, 14 119 человек вылечились, 770 скончались.
В Дагестане за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 16:12
В Дагестане за последние 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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