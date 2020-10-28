ЗАМАНА - В Дагестане за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

В Дагестане за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

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28 октября, 2020. Среда 16:12
В Дагестане за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом

В Дагестане за последние 24 часа выявили 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

В Дагестане за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
Общество

Всего за период эпидемии было выявлено 15 788 случаев заражения коронавирусом, 14 119 человек вылечились, 770 скончались.

 

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