В Хунзахском районе открылся обновленный Дом культуры

В селе Орота Хунзахского района в праздничной атмосфере открылся обновленный после капитального ремонта Дом культуры, пишет РИА "Дагестан".

Как пишет пресс-служба Министерства культуры РД, в открытии приняли участие руководитель ведомства Зарема Бутаева и ее заместитель Марита Мугадова. В рамках открытия Бутаева заметила, что задачей Домов культуры является сохранение национальных обычаев и традиций, памяти о предках. Главным моментом открытия стало выступление канатоходцев из села Харахи.