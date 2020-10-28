ЗАМАНА - В Хунзахском районе открылся обновленный Дом культуры

В Хунзахском районе открылся обновленный Дом культуры

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28 октября, 2020. Среда 16:06
В Хунзахском районе открылся обновленный Дом культуры

В селе Орота Хунзахского района в праздничной атмосфере открылся обновленный после капитального ремонта Дом культуры, пишет РИА "Дагестан".

В Хунзахском районе открылся обновленный Дом культуры
Общество

Как пишет пресс-служба Министерства культуры РД, в открытии приняли участие руководитель ведомства Зарема Бутаева и ее заместитель Марита Мугадова. В рамках открытия Бутаева заметила, что задачей Домов культуры является сохранение национальных обычаев и традиций, памяти о предках.  Главным моментом открытия стало выступление канатоходцев из села Харахи.

 

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