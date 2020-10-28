Как пишет пресс-служба Министерства культуры РД, в открытии приняли участие руководитель ведомства Зарема Бутаева и ее заместитель Марита Мугадова. В рамках открытия Бутаева заметила, что задачей Домов культуры является сохранение национальных обычаев и традиций, памяти о предках. Главным моментом открытия стало выступление канатоходцев из села Харахи.
В Хунзахском районе открылся обновленный Дом культуры
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 16:06
В селе Орота Хунзахского района в праздничной атмосфере открылся обновленный после капитального ремонта Дом культуры, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- В России побит рекорд суточной смертности зараженных коронавирусом
- В Дагестане за последние сутки выявили 83 новых случая заражения коронавирусом
- В России выявили 16,2 тысячи новых случаев коронавируса
- Комментарий Администрации Махачкалы к видеоролику в Instagram
- Сергей Меликов ознакомился в Дербенте с работой учреждений образования и здравоохранения