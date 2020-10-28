В общем с начала эпидемии было зафиксировано 1 563 976 случаев коронавируса в 85 субъектах, скончались 26 935 пациентов.
В России выявили 16,2 тысячи новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 15:54
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 16 202 новых случая заражения коронавирусом в 84 субъектах, пишет "Лента.ру".
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