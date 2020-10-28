ЗАМАНА - Комментарий Администрации Махачкалы к видеоролику в Instagram

Комментарий Администрации Махачкалы к видеоролику в Instagram

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28 октября, 2020. Среда 15:29
Комментарий Администрации Махачкалы к видеоролику в Instagram

Комментарий Администрации Махачкалы к видеоролику в Instagram о демонтаже рекламных конструкций магазина New Balance.

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В сети Инстаграм распространяется видеоролик о действиях сотрудников Администрации г.Махачкалы в части демонтажа рекламных конструкций магазина New Balance, в связи с чем хотели бы внести определенную ясность. Владельцу коммерческого объекта «New Balance» расположенного по ул.Кормасова, 13 16.06.2020г. выдавалось предписание о демонтаже незаконно установленных информационных конструкций (световых коробов) на фасаде здания. В соответствии с предписанием Управления торговли, предпринимательства и рекламы, владельцу коммерческого объекта необходимо было в течение месяца со дня выдачи предписания устранить все нарушения с последующим восстановлением фасада в том виде, который был до установки конструкций. По итогам плановых мероприятий, в связи с истечением срока действия ранее выданного предписания сотрудниками Управления торговли, предпринимательства и рекламы в рамках действующего законодательства проведен демонтаж исключительно рекламной информации со световых коробов. Также хотим отметить, что Управление не несет ответственности за состояние и сохранность рекламных конструкций при их демонтаже и перемещении в соответствии с пунктом 8.2 Правил размещения и содержания информационных конструкций, утвержденных решением Собрания депутатов ГО «город Махачкала» № 14-8 от 01.03.2017г. @pressa_mkala @sovetmkala @echo_dagestana @newbalancemhk @riadagestan.ru @tvrain_inside

Публикация от Администрация г. Махачкалы (@upravlenie_torgovli_mkala)

 

 

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взяты из открытых источников
 

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