Пройдясь по поликлинике, врио главы региона оценил также и нынешнее состояние здания и его помещений.

Как заметил главврач учреждения, ремонт в поликлинике был 5 лет назад, а в 2019 году были проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

Подробнее можно прочитать тут.