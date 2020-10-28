Сергей Меликов ознакомился в Дербенте с работой учреждений образования и здравоохранения
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 14:20
В рамках рабочего визита в Дербент врио руководителя Дагестана Сергей Меликов посетил поликлинику №1 Дербентской центральной городской больницы.
Пройдясь по поликлинике, врио главы региона оценил также и нынешнее состояние здания и его помещений.
Как заметил главврач учреждения, ремонт в поликлинике был 5 лет назад, а в 2019 году были проведены работы по благоустройству и озеленению территории.
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