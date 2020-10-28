В 2020 году Дагестан на 20% перевыполнит план по закладке садов

Сельхозтоваропроизводители Дагестана в текущем году на 20% перевыполнят план по закладке новых садов.

На данный момент при годовом плане 866 га в регионе посажено 847 га садов, 364 га из которых интенсивного типа. До конца 2020 года запланирована закладка еще 193 га, что даст возможность перевыполнить годовой план.

Как заметил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, вектор последующего развития садоводства в региона связан с суперинтенсивными садами, посадка которых сопровождается повышенными мерами господдержки.

Нужно заметить, что на начало текущего года в регионе было 28,8 тыс. га садов, в том числе 20,7 тыс. га в плодоносящем возрасте.