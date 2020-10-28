Доказана польза физических упражнений в борьбе с раком

Для эксперимента специалисты отобрали 2 группы мышей с раковыми опухолями. Первая группа постоянно бегала в колесе, вторая же отдыхала. В процессе эксперимента было обнаружено, что у мышей-спортсменов замедлилось развитие рака и вырос уровень выживаемости. Специалисты ввели Т-лимфоциты активных грызунов второй группе, и это улучшило их выживаемость и уменьшило рост опухоли.

Ученые проверили свою гипотезу и на людях. Ими был взяты анализы у восьми здоровых мужчин, которые 30 минут катались на велосипеде. Выяснилось, что те же метаболиты вырабатываются и у человека.