ЗАМАНА - Доказана польза физических упражнений в борьбе с раком

Доказана польза физических упражнений в борьбе с раком

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28 октября, 2020. Среда 10:28
Доказана польза физических упражнений в борьбе с раком

Спорт полезен при борьбе с прогрессирующим раком. К такому заключению пришли ученые из Каролинского университета Швеции.

Доказана польза физических упражнений в борьбе с раком
Общество

Для эксперимента специалисты отобрали 2 группы мышей с раковыми опухолями. Первая группа постоянно бегала в колесе, вторая же отдыхала. В процессе эксперимента было обнаружено, что у мышей-спортсменов замедлилось развитие рака и вырос уровень выживаемости. Специалисты ввели Т-лимфоциты активных грызунов второй группе, и это улучшило их выживаемость и уменьшило рост опухоли.

Ученые проверили свою гипотезу и на людях. Ими был взяты анализы у восьми здоровых мужчин, которые 30 минут катались на велосипеде. Выяснилось, что те же метаболиты вырабатываются и у человека.

 

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