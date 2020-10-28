ЗАМАНА - В Кировском районе Махачкалы ведется демонтаж незаконных рекламных конструкций

В Кировском районе Махачкалы ведется демонтаж незаконных рекламных конструкций

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28 октября, 2020. Среда 10:04
В Кировском районе Махачкалы ведется демонтаж незаконных рекламных конструкций

В Махачкале демонтировали незаконные рекламные конструкции. Как уточнят пресс-служба города, инициированы данные мероприятия Управлением торговли, предпринимательства и рекламы. 

В Кировском районе Махачкалы ведется демонтаж незаконных рекламных конструкций
Общество

Демонтаж был проведен по поручению руководителя Махачкалы Салмана Дадаева.

Как заметил сотрудник ведомства Заур Малачиев, представителям бизнеса были вручены уведомления с требованием очистить фасады зданий от незаконной рекламы, но не все из них выполнили данную просьбу. Малачиев советует предпринимателям перед заказом вывески ознакомиться с законодательством России.

 

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