В Кировском районе Махачкалы ведется демонтаж незаконных рекламных конструкций
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 10:04
В Махачкале демонтировали незаконные рекламные конструкции. Как уточнят пресс-служба города, инициированы данные мероприятия Управлением торговли, предпринимательства и рекламы.
Демонтаж был проведен по поручению руководителя Махачкалы Салмана Дадаева.
Как заметил сотрудник ведомства Заур Малачиев, представителям бизнеса были вручены уведомления с требованием очистить фасады зданий от незаконной рекламы, но не все из них выполнили данную просьбу. Малачиев советует предпринимателям перед заказом вывески ознакомиться с законодательством России.
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