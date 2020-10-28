Демонтаж был проведен по поручению руководителя Махачкалы Салмана Дадаева.

Как заметил сотрудник ведомства Заур Малачиев, представителям бизнеса были вручены уведомления с требованием очистить фасады зданий от незаконной рекламы, но не все из них выполнили данную просьбу. Малачиев советует предпринимателям перед заказом вывески ознакомиться с законодательством России.