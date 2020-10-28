Сергей Меликов отметил вклад Сулеймана Керимова в развитие Дагестана и Дербента

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов высоко оценил поддержку, которую оказывает региону и своему родному городу Дербенту бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов. Об этом Сергей Меликов заявил вчера, 27 октября, в процессе рабочего визита в Дербент.

Как заметил Меликов, Керимов весьма активно участвует в развитии Дербента. Врио руководителя Дагестана напомнил о проектах в сфере спорта и экономики, которые реализуются на средства Сулеймана Керимова на протяжении последних 20 лет, а также благотворительной помощи, которую оказал сенатор весной 2020 года в разгар коронавирусной эпидемии.