Как заметил Меликов, Керимов весьма активно участвует в развитии Дербента. Врио руководителя Дагестана напомнил о проектах в сфере спорта и экономики, которые реализуются на средства Сулеймана Керимова на протяжении последних 20 лет, а также благотворительной помощи, которую оказал сенатор весной 2020 года в разгар коронавирусной эпидемии.
Сергей Меликов отметил вклад Сулеймана Керимова в развитие Дагестана и Дербента
- Автор Мадина
- 28 октября, 2020. Среда 09:10
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов высоко оценил поддержку, которую оказывает региону и своему родному городу Дербенту бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов. Об этом Сергей Меликов заявил вчера, 27 октября, в процессе рабочего визита в Дербент.
Последнее от Мадина
- Японские учёные связали болезнь Альцгеймера с липким мутантным белком
- Роботы-рыбы помогли ученым понять пользу плавания в стае
- Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане
- Первый замглавы Минтуризма Дагестана назначен советником премьер-министра РД
- Меликов заявил о необходимости комплексного развития городов в Дагестане