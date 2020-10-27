Следственные органы Дагестана открыли 4 уголовных дела в отношении экс-руководителя Избербаша Абдулмеджида Сулейманова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ.

В 2017-2018 годах Сулейманов, занимая должность мэра Избербаша, незаконно подписал указы о предоставлении четверым жителям города Избербаша земельных участков безвозмездно под индивидуальное жилищное строительство, нарушив тем самым интересы жителей, которые находились на учете в очереди для получения земельного участка. Действия экс-главы причинили стране большой ущерб.

Следствие примет меры для возмещения материального ущерба, который причинил бюджету Избербаша его экс-глава.