ЗАМАНА - На экс-мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова возбудили четыре новых уголовных дела

На экс-мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова возбудили четыре новых уголовных дела

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27 октября, 2020. Вторник 16:10
На экс-мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова возбудили четыре новых уголовных дела

Следственные органы Дагестана открыли 4 уголовных дела в отношении экс-руководителя Избербаша Абдулмеджида Сулейманова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ.

На экс-мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова возбудили четыре новых уголовных дела
Общество

В 2017-2018 годах Сулейманов, занимая должность мэра Избербаша, незаконно подписал указы о предоставлении четверым жителям города Избербаша земельных участков безвозмездно под индивидуальное жилищное строительство, нарушив тем самым интересы жителей, которые находились на учете в очереди для получения земельного участка. Действия экс-главы причинили стране большой ущерб.

Следствие примет меры для возмещения материального ущерба, который причинил бюджету Избербаша его экс-глава.

 

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