За последние 24 часа в Дагестане выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 15:21
За прошедшие 24 часа в Дагестане выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Всего за время эпидемии в регионе было выявлено 15 705 случаев заражения, 14 018 вылечились, а 765 скончались.
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