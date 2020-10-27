ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте

Врио Главы Дагестана посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте

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27 октября, 2020. Вторник 15:17
Врио Главы Дагестана посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте

В процессе рабочего визита врио руководителя Дагестана Сергей Меликов посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте, где увидел результаты исследования по крестово-купольному сооружению, пишет "Дагправда".

Врио Главы Дагестана посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте
Общество

На протяжении многих лет исследователи ведут споры о том, какое предназначение было у этого сооружения. Одна сторона считает, что это был древний христианский храм, другая — что это водохранилище. А современные исследования привели к огромному открытию: в подземном сооружении были обнаружены входная дверь, окна и отопительные трубы.

 

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