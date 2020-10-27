Врио Главы Дагестана посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте

На протяжении многих лет исследователи ведут споры о том, какое предназначение было у этого сооружения. Одна сторона считает, что это был древний христианский храм, другая — что это водохранилище. А современные исследования привели к огромному открытию: в подземном сооружении были обнаружены входная дверь, окна и отопительные трубы.