IT-специалисты из Дагестана победили в полуфинале «Цифрового прорыва»
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 14:41
25 октября пришел к завершению полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из главных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В нем участвовали 99 команд. За 48 часов IT-специалисты со всей России создали 65 цифровых продуктов, способных построить карьеру студентам, улучшить цифровую навигацию и систему обслуживания оборудования в металлургии и энергетике. Из Дагестана в хакатоне участвовали 28 сборных команд, 4 из них попали в шорт-лист и отправятся на финал конкурса. Разработчики лучших проектов разделили 3 миллиона рублей и получили возможность для разработки. Подробнее можно прочитать тут.
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