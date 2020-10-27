ЗАМАНА - IT-специалисты из Дагестана победили в полуфинале «Цифрового прорыва»

IT-специалисты из Дагестана победили в полуфинале «Цифрового прорыва»

Автор
27 октября, 2020. Вторник 14:41
IT-специалисты из Дагестана победили в полуфинале «Цифрового прорыва»

25 октября пришел к завершению полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из главных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

IT-специалисты из Дагестана победили в полуфинале «Цифрового прорыва»
Общество

В нем участвовали 99 команд. За 48 часов IT-специалисты со всей России создали 65 цифровых продуктов, способных построить карьеру студентам, улучшить цифровую навигацию и систему обслуживания оборудования в металлургии и энергетике. Из Дагестана в хакатоне участвовали 28 сборных команд, 4 из них попали в шорт-лист и отправятся на финал конкурса. Разработчики лучших проектов разделили 3 миллиона рублей и получили возможность для разработки. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top