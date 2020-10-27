В нем участвовали 99 команд. За 48 часов IT-специалисты со всей России создали 65 цифровых продуктов, способных построить карьеру студентам, улучшить цифровую навигацию и систему обслуживания оборудования в металлургии и энергетике. Из Дагестана в хакатоне участвовали 28 сборных команд, 4 из них попали в шорт-лист и отправятся на финал конкурса. Разработчики лучших проектов разделили 3 миллиона рублей и получили возможность для разработки. Подробнее можно прочитать тут.