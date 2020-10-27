В процессе осмотра выставки гости музея имели возможность окунуться в атмосферу военного времени, посмотреть документы и книги, раскрыть новые грани личности нашего земляка-героя, а также изучить боевую экипировку советских летчиков.
Исторический парк «Россия – моя история» открыл экспозицию памяти Героя Советского Союза Амет-Хана Султана
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 13:05
В рамках Года памяти и славы, который посвящен 75-летию Великой Победы, в историческом парке «Россия – моя история» была открыта экспозиция, посвященная 100-летию военного летчика-аса, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-центр парка.