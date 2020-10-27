В России выявили 16,5 тысячи новых случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах страны, пишет "Лента.ру".

Также за прошедшие сутки 320 человека с коронавирусом скончались, 12 844 вылечились.

В общем с начала эпидемии коронавирусом заболели 1 547 774 жителей страны. Из них 1 158 940 человек вылечились, 26 589 умерли.