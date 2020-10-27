С 23:00 до 06:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания.
Согласно указу, будет усилен процесс дезинфекции.
Указ начинает работать с 28 октября.
Роспотребнадзор РФ опубликовал указ о том, что все россияне обязаны носить маски, пребывая в общественных местах: такси, общественный транспорт, парковка, лифт.
С 23:00 до 06:00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания.
Согласно указу, будет усилен процесс дезинфекции.
Указ начинает работать с 28 октября.
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