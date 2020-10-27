Следственный комитет предъявил обвинение двум жителям Дагестана, стрелявшим в Шамиля Абдулмуслимова

22 октября текущего года в здании ресторана, который находится в Хасавюрте, обвиняемые 53-летний и 24-летний мужчины из Казбековского района открыли стрельбу в 35-летнего экс-бойца ММА Шамиля Абдулмуслимова. От полученных ранений Абдулмуслимов умер на месте. В данный момент преступники заключены судом под стражу. Они обвиняются в совершении преступления, которое предусмотрено п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса России (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).