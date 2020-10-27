Ученые обнаружили еще несколько пищевых предпочтений у летучих мышей

Выяснилось, что летучие мыши вида Trachops cirrhosus имеют много разных вкусовых предпочтений, которые до этого были скрыты от ученых.

Так как летучие мыши ищут еду в ночное время суток, выявить их рацион достаточно сложно. Единственное, что может "раскрыть" секреты их питания - это разложившиеся остатки жизнедеятельности их желудка (гуано).

Для исследования пищевых предпочтений этих существ панамские и американские ученые использовали способ баркодирования ДНК. Ученые взяли образцы экскрементов летучих мышей и в процессе их исследования вдруг выявили, что помимо их "классической" еды - насекомых, у летучих мышей есть еще несколько любимых лакомств в виде игуанообразных ящериц, колибри, и даже лягушек, которых до этого специалисты не встречали в их "обеде".