ЗАМАНА - Ученые обнаружили еще несколько пищевых предпочтений у летучих мышей

Ученые обнаружили еще несколько пищевых предпочтений у летучих мышей

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27 октября, 2020. Вторник 00:46
Ученые обнаружили еще несколько пищевых предпочтений у летучих мышей

Выяснилось, что летучие мыши вида Trachops cirrhosus имеют много разных вкусовых предпочтений, которые до этого были скрыты от ученых.

Ученые обнаружили еще несколько пищевых предпочтений у летучих мышей
Общество

Так как летучие мыши ищут еду в ночное время суток, выявить их рацион достаточно сложно. Единственное, что может "раскрыть" секреты их питания - это разложившиеся остатки жизнедеятельности их желудка (гуано). 

Для исследования пищевых предпочтений этих существ панамские и американские ученые использовали способ баркодирования ДНК. Ученые взяли образцы экскрементов летучих мышей и в процессе их исследования вдруг выявили, что помимо их "классической" еды - насекомых, у летучих мышей есть еще несколько любимых лакомств в виде игуанообразных ящериц, колибри, и даже лягушек, которых до этого специалисты не встречали в их "обеде".

 

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