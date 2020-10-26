Медсотрудники поддержали меры по усилению масочного режима в Дагестане

Глава министерства здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов отметил следующее: « Борьба с эпидемией коронавируса все еще идет, мы продолжаем выявлять новые случаи заражения по всей России. Уменьшить риск заражения позволяют простые, но крайне эффективные способы защиты, например, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Подробнее можно прочитать об этом тут.