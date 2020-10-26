ЗАМАНА - Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе

Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе

Автор
26 октября, 2020. Понедельник 13:09
Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе

Концерн "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане создал собственную авиакомпанию для развития малой авиации в регионе. На данный момент у авиакомпании 5 самолетов, пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагима Ахматова.

Оборонный завод в Дагестане создал свою авиакомпанию для развития авиации в регионе
Общество

Для развития малой авиации в регионе концерн создал авиакомпанию "КЭМЗ АВИА". У компании имеется сертификат эксплуатанта и в своем составе она имеет 3 самолета Ан-2, 1 самолет СЛ-2 и многоцелевой самолет МАИ-411. Компании владеет своей взлетно-посадочной полосой. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top