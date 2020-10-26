Концерн "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане создал собственную авиакомпанию для развития малой авиации в регионе. На данный момент у авиакомпании 5 самолетов, пишет ТАСС, ссылаясь на гендиректора ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагима Ахматова.

Для развития малой авиации в регионе концерн создал авиакомпанию "КЭМЗ АВИА". У компании имеется сертификат эксплуатанта и в своем составе она имеет 3 самолета Ан-2, 1 самолет СЛ-2 и многоцелевой самолет МАИ-411. Компании владеет своей взлетно-посадочной полосой. Подробнее можно прочитать тут.