Всего за период эпидемии в регионе было выявлено 15 619 заражений, вылечились 13 925, умерли 763.
За последние 24 часа в Дагестане выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом.
Всего за период эпидемии в регионе было выявлено 15 619 заражений, вылечились 13 925, умерли 763.
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