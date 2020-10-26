ЗАМАНА - В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 82 человек

В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 82 человек

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26 октября, 2020. Понедельник 11:50
В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 82 человек

За последние 24 часа в Дагестане выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом.

В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 82 человек
Общество

Всего за период эпидемии в регионе было выявлено 15 619 заражений, вылечились 13 925, умерли 763.

 

 

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