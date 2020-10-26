За сутки 219 человек с коронавирусом скончались, вылечились 7574.
В общем с начала эпидемии коронавирусом заразились 1 531 224 человек. Из них 1 146 096 человек вылечились, еще 26 269 умерли.
В России за прошедшие 24 часа обнаружили 17 347 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
За сутки 219 человек с коронавирусом скончались, вылечились 7574.
В общем с начала эпидемии коронавирусом заразились 1 531 224 человек. Из них 1 146 096 человек вылечились, еще 26 269 умерли.
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