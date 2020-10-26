Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов вчера, 25 октября, поучаствовал в открытии бюста дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану в Новолакском районе. Праздничное открытие было проведено во дворе Новокулинской школы №2.

Нужно напомнить, что в этот день в Дагестане отмечают 100-летие со дня рождения великого летчика-испытателя, лакца по отцу и крымского татарина по матери Амет-Хана Султана.

Приняли участие в открытии бюста племянник героя Сайдун Гаджикурбанов. Он поблагодарил руководителя республики за уделенное внимание и уважение.

Также на открытии были глава АГиП региона Владимир Иванов, глава МВД Абдурашид Магомедов, зампред правительства региона Рамазан Джафаров, лидер Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев и другие.