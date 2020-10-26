В Новолакском районе открыли бюст Герою СССР Амет-Хану Султану
- Автор Мадина
- 26 октября, 2020. Понедельник 09:05
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов вчера, 25 октября, поучаствовал в открытии бюста дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану в Новолакском районе. Праздничное открытие было проведено во дворе Новокулинской школы №2.
Нужно напомнить, что в этот день в Дагестане отмечают 100-летие со дня рождения великого летчика-испытателя, лакца по отцу и крымского татарина по матери Амет-Хана Султана.
Приняли участие в открытии бюста племянник героя Сайдун Гаджикурбанов. Он поблагодарил руководителя республики за уделенное внимание и уважение.
Также на открытии были глава АГиП региона Владимир Иванов, глава МВД Абдурашид Магомедов, зампред правительства региона Рамазан Джафаров, лидер Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев и другие.
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