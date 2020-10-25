Минздрав РД на 100% обновил автопарк скорой медицинской помощи Махачкалы
- Автор Мадина
- 25 октября, 2020. Воскресенье 00:34
Автопарк скорой медицинской помощи Махачкалы за прошедшие два года обновили на 100%. В общем на балансе городской экстренной службы пребывает 86 карет класса B и C. Приобретаются новые медицинские автомобили не только в Махачкале. В других городах региона автопарк скорой получилось обновить на 50%, в районах на 30%.
С 2019 по текущий год Минздравом региона приобретено 290 машин класса С, В, А, причем примерно 40 машин куплены за средства сэкономленные в процессе торгов. Подробнее тут.
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