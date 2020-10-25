Автопарк скорой медицинской помощи Махачкалы за прошедшие два года обновили на 100%. В общем на балансе городской экстренной службы пребывает 86 карет класса B и C. Приобретаются новые медицинские автомобили не только в Махачкале. В других городах региона автопарк скорой получилось обновить на 50%, в районах на 30%.