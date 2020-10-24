ЗАМАНА - Сергей Меликов раскритиковал архитектурный облик Махачкалы и Каспийска

Сергей Меликов раскритиковал архитектурный облик Махачкалы и Каспийска

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24 октября, 2020. Суббота 02:38
Сергей Меликов раскритиковал архитектурный облик Махачкалы и Каспийска

Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов дал задание лидерам администраций Махачкалы и Каспийска в быстрые сроки подготовить концепции развития обоих городских округов. На тему проблем в градостроительной области двух больших республиканских городов было проведено вчера, 23 октября, собрание Совета по градостроительству при руководителе региона.

Сергей Меликов раскритиковал архитектурный облик Махачкалы и Каспийска
Общество

Начиная собрание, Сергей Меликов раскритиковал архитектурный облик Махачкалы и Каспийска: не созданы комфортные условия для жилья и развлечения, существует много проблем в части инфраструктуры, вызывает множество вопросов «пестрая реклама», особенно в Махачкале. Подробнее можно прочитать тут.

 

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