Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов дал задание лидерам администраций Махачкалы и Каспийска в быстрые сроки подготовить концепции развития обоих городских округов. На тему проблем в градостроительной области двух больших республиканских городов было проведено вчера, 23 октября, собрание Совета по градостроительству при руководителе региона.

Начиная собрание, Сергей Меликов раскритиковал архитектурный облик Махачкалы и Каспийска: не созданы комфортные условия для жилья и развлечения, существует много проблем в части инфраструктуры, вызывает множество вопросов «пестрая реклама», особенно в Махачкале. Подробнее можно прочитать тут.