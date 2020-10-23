145 улиц отремонтировано за два года в Махачкале
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 17:00
В Махачкале пришла к завершению реализация очередного этапа нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Завершается ремонт улицы Ансалтинской протяженностью 960 метров. В прошлом году я получил множество обращений от жителей этого микрорайона с просьбой рассмотреть возможность её ремонта. Ансалтинская улица связывает микрорайон с проспектом Насрутдинова и является важной частью транспортной логистики. Учитывая назревшую необходимость ремонта и транспортную нагрузку, мы решили включить её в программу благоустройства в этом году. Теперь здесь наконец появились твердое дорожное покрытие высокого качества и тротуары для пешеходов! #мэрмахачкалы #бкад #работапродолжается #махачкаламеняется
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