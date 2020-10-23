ЗАМАНА - Нефтяная скважина горит в Дагестане

Нефтяная скважина горит в Дагестане

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23 октября, 2020. Пятница 14:32
Нефтяная скважина горит в Дагестане

В 17-ти километрах от нового поселка Кумбатар Ногайского района загорелась нефтяная законсервированная скважина «Капиевская», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу МЧС региона.

Как сообщают, скважиной владеет ОАО «Дагбурсервис».

Из-за того, что район безводный, перед тем, как начать ликвидацию пожара, необходимо создать достаточный запас воды, специальных огнегасительных средств, материалов и оборудования.

«Процесс по подготовке к тушению начаты в первую ночь появления данного пожара, сообщают в МЧС.

Ликвидация этого возгорания находится на особом контроле ГУ МЧС РФ по региону. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет», – уточняет источник.

 

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