Как сообщают, скважиной владеет ОАО «Дагбурсервис».
Из-за того, что район безводный, перед тем, как начать ликвидацию пожара, необходимо создать достаточный запас воды, специальных огнегасительных средств, материалов и оборудования.
«Процесс по подготовке к тушению начаты в первую ночь появления данного пожара, сообщают в МЧС.
Ликвидация этого возгорания находится на особом контроле ГУ МЧС РФ по региону. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет», – уточняет источник.