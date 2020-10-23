Ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич выступит с открытой лекцией

Ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич 24 октября 2020 в 14:00 выступит с открытой онлайн-лекцией и расскажет о главных научных и образовательных, социально-экономических трендах самого южного региона РФ – Дагестана, которые реализуются на площадке вуза, а также о выполнении «третьей миссии» ДГУ, включающей в себя взаимодействие университета с обществом, его социальную ответственность и вовлеченность в социально-экономическое развитие региона.