Зарегистрироваться на лекцию можно через платформу Leader-ID:https://leader-id.ru/event/61561/
Подробнее можно прочитать тут.
Ректор ДГУ Рабаданов Муртазали Хулатаевич 24 октября 2020 в 14:00 выступит с открытой онлайн-лекцией и расскажет о главных научных и образовательных, социально-экономических трендах самого южного региона РФ – Дагестана, которые реализуются на площадке вуза, а также о выполнении «третьей миссии» ДГУ, включающей в себя взаимодействие университета с обществом, его социальную ответственность и вовлеченность в социально-экономическое развитие региона.
Зарегистрироваться на лекцию можно через платформу Leader-ID:https://leader-id.ru/event/61561/
Подробнее можно прочитать тут.
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