ЗАМАНА - Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима

Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима

Автор
23 октября, 2020. Пятница 15:05
Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима

22 октября в Махачкале по инициативе врио руководителя Дагестана Сергея Меликова Министерством по делам молодежи региона был организован общественный патруль по соблюдению режима ношения масок.

Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима
Общество

В работе общественного патруля поучаствовали руководитель молодежного ведомства республики Камил Саидов, его заместители Сиражуддин Галимов и Патимат Омарова, а также сотрудники Открытого молодежного правительства и волонтерских организаций. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top