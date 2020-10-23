Минмолодежи РД запустило работу общественного патруля по соблюдению масочного режима
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 15:05
22 октября в Махачкале по инициативе врио руководителя Дагестана Сергея Меликова Министерством по делам молодежи региона был организован общественный патруль по соблюдению режима ношения масок.
В работе общественного патруля поучаствовали руководитель молодежного ведомства республики Камил Саидов, его заместители Сиражуддин Галимов и Патимат Омарова, а также сотрудники Открытого молодежного правительства и волонтерских организаций. Подробнее можно прочитать тут.
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