Как передает Совет по грантам Главы РД, документы на конкурс можно подать до 16 ноября. Прием заявок по направлениям грантов проходит в электронной форме через сайт «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru). Подробнее можно прочитать тут.
Продолжается прием заявок на конкурс на соискание грантов Главы Дагестана в 2020 году
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 14:10
Прием заявок для участия в конкурсе на соискание грантов Главы РД в текущем году все еще идет, пишет РИА "Дагестан".
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