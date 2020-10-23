ЗАМАНА - Продолжается прием заявок на конкурс на соискание грантов Главы Дагестана в 2020 году

Продолжается прием заявок на конкурс на соискание грантов Главы Дагестана в 2020 году

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23 октября, 2020. Пятница 14:10
Продолжается прием заявок на конкурс на соискание грантов Главы Дагестана в 2020 году

Прием заявок для участия в конкурсе на соискание грантов Главы РД в текущем году все еще идет, пишет РИА "Дагестан".

Продолжается прием заявок на конкурс на соискание грантов Главы Дагестана в 2020 году
Общество

Как передает Совет по грантам Главы РД, документы на конкурс можно подать до 16 ноября. Прием заявок по направлениям грантов проходит в электронной форме через сайт «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru). Подробнее можно прочитать тут.

 

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