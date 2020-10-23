ЗАМАНА - В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч

В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч

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23 октября, 2020. Пятница 11:44
В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч

В РФ за прошедшие 24 часа обнаружили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч
Общество

В общем за период эпидемии в стране зафиксировано 1 480 646 случаев коронавируса в 85 субъектах. Скончались 25 525 пациентов, вылечились 1 119 251 человек.

 

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