В общем за период эпидемии в стране зафиксировано 1 480 646 случаев коронавируса в 85 субъектах. Скончались 25 525 пациентов, вылечились 1 119 251 человек.
В России число новых случаев коронавируса впервые превысило 17 тысяч
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 11:44
В РФ за прошедшие 24 часа обнаружили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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