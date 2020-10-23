Общее количество скончавшихся в столице достигло 6249 человек.
В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 23 октября, 2020. Пятница 01:48
Еще 62 человека с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие 24 часа, пишет оперативный штаб города в Telegram.
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