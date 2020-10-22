ЗАМАНА - Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана

Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана

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22 октября, 2020. Четверг 15:37
Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана.

Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана
Общество

Награда была вручена Идрисовой Айшат Идрисовне, специальность которой — врач анестезиолог-реаниматолог. Она работает в Гергебильской центральной районной
больнице Дагестана. 

 

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