Награда была вручена Идрисовой Айшат Идрисовне, специальность которой — врач анестезиолог-реаниматолог. Она работает в Гергебильской центральной районной
больнице Дагестана.
Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана
- Автор Мадина
- 22 октября, 2020. Четверг 15:37
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственную награду врачу из Дагестана.
Награда была вручена Идрисовой Айшат Идрисовне, специальность которой — врач анестезиолог-реаниматолог. Она работает в Гергебильской центральной районной