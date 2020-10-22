В Махачкале написали диктант на языках народов Дагестана

Вчера, в День дагестанской культуры и языков, прошла региональная акция «Диктант на языках народов Дагестана», инициированная Министерством по национальной политике и делам религий региона совместно с ДГУ.

В Махачкале диктант был проведен на площадке ДГУ. Филологический факультет открыл свои двери для всех, кто хотел принять участие: преподаватели кафедры республиканских языков подготовили тексты для диктовки на 14 государственных языках Дагестана. Акция проходит в Дагестане уже в 5 раз и число ее участников с каждым годом все больше. Подробнее на сайте.