ЗАМАНА - В Махачкале написали диктант на языках народов Дагестана

В Махачкале написали диктант на языках народов Дагестана

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22 октября, 2020. Четверг 17:55
В Махачкале написали диктант на языках народов Дагестана

Вчера, в День дагестанской культуры и языков, прошла региональная акция «Диктант на языках народов Дагестана», инициированная Министерством по национальной политике и делам религий региона совместно с ДГУ. 

В Махачкале написали диктант на языках народов Дагестана
Общество

В Махачкале диктант был проведен на площадке ДГУ. Филологический факультет открыл свои двери для всех, кто хотел принять участие: преподаватели кафедры республиканских языков подготовили тексты для диктовки на 14 государственных языках Дагестана. Акция проходит в Дагестане уже в 5 раз и число ее участников с каждым годом все больше. Подробнее на сайте.

 

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