Объявлен прием документов для участия конкурсе проектов на гранты Главы РД в области экономики
- Автор Мадина
- 22 октября, 2020. Четверг 17:00
Министерство экономики и территориального развития РД объявило, что Советом по грантам Главы региона объявлен конкурс проектов на гранты Главы республики в текущем году.
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❗️Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан сообщает, что Советом по грантам Главы Республики Дагестан объявлен конкурс проектов на гранты Главы РД в 2020 году. ?Прием документов на конкурс проектов в области экономики осуществляет Министерство экономики и территориального развития РД. Он продлится до 16 ноября 2020 года включительно.? В рамках конкурса будут рассматриваться проекты, направленные на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана. Соискателями грантов могут быть физические лица и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан. Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, имеет право представить на ежегодный конкурс только одну заявку. По итогам конкурса будет присуждено 2 гранта по 300 тыс. рублей. Форма заявки, требования к оформлению проекта и другие необходимые материалы размещены на официальном сайте Минэкономразвития РД www.minec-rd.ru. ⬅️ Документы предоставляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru). Телефон для справок ? : 67-19-89
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